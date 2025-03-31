Трамп был зол и взбешен после этих слов Путина о Зеленском

Американский президент Дональд Трамп признался, что был разозлен и взбешен из-за слов президента России Владимира Путина о руководстве Украины в целом и, в частности, о Владимире Зеленском. Об этом сообщает телеканал NBC News.
«Президент Дональд Трамп заявил, что он был очень зол и взбешен, когда президент России Владимир Путин раскритиковал Владимира Зеленского, добавив, что комментарии попали не по адресу», — пишут журналисты на сайте телеканала по итогам интервью с главой Белого дома.
Американский лидер добавил, что президенту России известно о его реакции, впрочем, обратил внимание Трамп, хорошие отношения с Владимиром Путиным у него сохранились.
«Гнев быстро рассеивается, если он поступает правильно», — заявил глава Белого дома.
Эмоциональный дисбаланс у президента США произошел после того, как общаясь с моряками-подводниками в Мурманске, президент России в качестве одного из вариантов приближения мирных переговоров по украинскому конфликту упомянул возможность введения на Украине временного внешнего управления по линии ООН. Это, считает Путин, позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное и легитимное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
28 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что идея о введении на Украине внешнего управления не обсуждалась в ходе телефонных разговоров президента России Владимира Путина и 47-го лидера Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа.
Позже директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, раскрыл детали создания временных администраций по линии Всемирной организации. Дипломат напомнил, что подобное неоднократно происходило ранее. Например, на территории Камбоджи и Восточного Тимора.
Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь заявил, что власти на Украине — легитимны. Комментируя последние действия представителя Всемирной организации глава российской дипломатии Сергей Лавров отметил, что он особо озабочен поведением Генерального секретаря ООН.