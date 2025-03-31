Трамп был зол и взбешен после этих слов Путина о Зеленском

Эмоциональный дисбаланс у президента США произошел после того, как общаясь с моряками-подводниками в Мурманске, президент России в качестве одного из вариантов приближения мирных переговоров по украинскому конфликту упомянул возможность введения на Украине временного внешнего управления по линии ООН. Это, считает Путин, позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное и легитимное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.