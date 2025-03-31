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В Омске ищут арендатора для помещения бывшего ресторана «Оскар»

Просторное помещение на улице Дианова в Омске обойдется арендатору в 1 тысячу рублей за 1 квадратный метр.

Источник: Комсомольская правда

В Омске сдается в аренду просторное помещение на улице Дианова, ранее занимаемое рестораном «Оскар». Ресторан закрылся весной 2023 года, и собственник решил сосредоточиться на новом проекте в центре города.

Площадь помещения составляет 1200 квадратных метров, оно полностью отремонтировано и оборудовано освещением, а также располагает парковкой. Арендная плата составляет 1000 рублей за квадратный метр в месяц. Собственники готовы рассмотреть предложения об аренде как всего помещения целиком, так и отдельных его частей, разделив его на более мелкие сектора. Ранее мы писали, что в Омске городовой вновь вышел на дежурство благодаря нейросетям.