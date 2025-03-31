В Омске ищут арендатора для помещения бывшего ресторана «Оскар»

Площадь помещения составляет 1200 квадратных метров, оно полностью отремонтировано и оборудовано освещением, а также располагает парковкой. Арендная плата составляет 1000 рублей за квадратный метр в месяц. Собственники готовы рассмотреть предложения об аренде как всего помещения целиком, так и отдельных его частей, разделив его на более мелкие сектора. Ранее мы писали, что в Омске городовой вновь вышел на дежурство благодаря нейросетям.