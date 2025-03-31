Вышла замуж, не зная мужа: жительница Владивостока через суд расторгла брак с незнакомцем

«Гражданка Б. обратилась за детским пособием, но выяснилось, что официально она замужем за иностранцем. Проверка показала: брак зарегистрировали по утраченному паспорту женщины, о чем ранее было заявлено в полицию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
Женщина потребовала через суд признать брак недействительным. Суд установил, что пара не жила вместе, не вела общего хозяйства и даже не была знакома. Брак зарегистрировали без намерения создать семью, используя подложный документ.
Суд удовлетворил иск, признав брак фиктивным и аннулировав его. Теперь женщина может оформить положенные выплаты на детей без юридических препятствий.
Напомним, в Тюмени была выявлена ОПГ, которая занималась фиктивной регистрацией браков с иностранцами.