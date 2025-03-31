Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вышла замуж, не зная мужа: жительница Владивостока через суд расторгла брак с незнакомцем

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта, ФедералПресс. Жительница Владивостока неожиданно узнала, что состоит в браке с гражданином Азербайджана, хотя никогда его не видела и в ЗАГС с ним не ходила. Причиной оказался утерянный паспорт, которым воспользовались мошенники.

Источник: Freepik

«Гражданка Б. обратилась за детским пособием, но выяснилось, что официально она замужем за иностранцем. Проверка показала: брак зарегистрировали по утраченному паспорту женщины, о чем ранее было заявлено в полицию», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Женщина потребовала через суд признать брак недействительным. Суд установил, что пара не жила вместе, не вела общего хозяйства и даже не была знакома. Брак зарегистрировали без намерения создать семью, используя подложный документ.

Суд удовлетворил иск, признав брак фиктивным и аннулировав его. Теперь женщина может оформить положенные выплаты на детей без юридических препятствий.

Напомним, в Тюмени была выявлена ОПГ, которая занималась фиктивной регистрацией браков с иностранцами.