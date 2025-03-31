Вышла замуж, не зная мужа: жительница Владивостока через суд расторгла брак с незнакомцем

ВЛАДИВОСТОК, 31 марта, ФедералПресс. Жительница Владивостока неожиданно узнала, что состоит в браке с гражданином Азербайджана, хотя никогда его не видела и в ЗАГС с ним не ходила. Причиной оказался утерянный паспорт, которым воспользовались мошенники.