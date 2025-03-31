Россияне заболевают неизвестным вирусом: как защититься от заражения

Основные симптомы, с которыми обращаются жители, — кашель с кровью и повышенная температура. Чтобы единичные случаи не стали пандемией, следует придерживаться нескольких правил. По мнению профессора, нужно предпринять те же меры, что в случаях, когда «вокруг имеет место быть даже известный вирус-возбудитель». Тем более, если произошла вспышка заболевания неизведанного происхождения.