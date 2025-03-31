Россияне заболевают неизвестным вирусом: как защититься от заражения

Россияне обращаются в медицинские учреждения с симптомами, не похожими ни на одно вирусное заболевание. Эксперты начали проводить исследования на предмет появления новой инфекции. Пока никаких данных нет, однако стоит обезопасить свое здоровье. Вирусолог и процессор Виктор Зуев дал россиянам несколько главных советов, пишет aif.
Основные симптомы, с которыми обращаются жители, — кашель с кровью и повышенная температура. Чтобы единичные случаи не стали пандемией, следует придерживаться нескольких правил. По мнению профессора, нужно предпринять те же меры, что в случаях, когда «вокруг имеет место быть даже известный вирус-возбудитель». Тем более, если произошла вспышка заболевания неизведанного происхождения.
«Во-первых, нужно обязательно вооружиться маской. Сейчас это даже становится модным. Во-вторых, стараться не выходить на улицу, когда в этом нет острой необходимости», — посоветовал Виктор Зуев.
Эпидемиолог, помимо прочего, считает, что нужно избегать большого скопления людей. По возможности, стоит пропустить массовые мероприятия. Виктор Зуев подчеркнул, что болезнь, вероятно, передается воздушно-капельным путем. Профессор также порекомендовал усилить методы санитарной гигиены.
Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко, напротив, призвал не паниковать. Он заявил, что еще не проведены необходимые исследования. Кашель с кровью и высокая температура могут быть индивидуальными проявлениями. Например, такие симптомы выявляются после продолжительных болезней. Никаких сведений о якобы новом вирусе нет. Геннадий Онищенко считает, что стоит дождаться результатов хотя бы одного исследования.
Сведения о распространении инфекции по России появились в прошедшие выходные. Точного числа заболевших не называлось. Известно, что пациенты жалуются на ломоту и слабость в теле. Через несколько дней болезнь приковывает к постели. Пациенты отмечают температуру до 39 градусов и раздирающий горло кашель. Пока не известно, на территории каких регионов орудует вирус.