«Мы очень друг друга любим»: Шаляпин намекнул на отношения с Ларисой Гордьера

На телевизионной площадке развернулась настоящая интрига, когда участник «Фабрики звёзд» Прохор Шаляпин появился в сопровождении коллеги по сцене Ларисы Гордъера. Их совместный номер с исполнением лирической песни и последующая непринуждённая хореография сразу же привлекли внимание зрителей.