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«Мы очень друг друга любим»: Шаляпин намекнул на отношения с Ларисой Гордьера

На телевизионной площадке развернулась настоящая интрига, когда участник «Фабрики звёзд» Прохор Шаляпин появился в сопровождении коллеги по сцене Ларисы Гордъера. Их совместный номер с исполнением лирической песни и последующая непринуждённая хореография сразу же привлекли внимание зрителей.

Источник: Life.ru

В эфире шоу «Привет, Андрей!» музыкант упомянул о существующей между ним и исполнительницей душевной близости и многолетней творческой дружбе.

«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Мы подходим с Ларисой друг другу», — заявил артист, однако воздержался от каких-либо конкретных пояснений относительно статуса их общения.

Ранее Шаляпин неожиданно поделился личной историей, рассказав о своём страхе перед управлением транспортным средством. Как выяснилось, эта боязнь берёт начало из детской травмы, связанной с автомобильной аварией.