«Мы очень друг друга любим»: Шаляпин намекнул на отношения с Ларисой Гордьера

В эфире шоу «Привет, Андрей!» музыкант упомянул о существующей между ним и исполнительницей душевной близости и многолетней творческой дружбе.
«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Мы подходим с Ларисой друг другу», — заявил артист, однако воздержался от каких-либо конкретных пояснений относительно статуса их общения.
Ранее Шаляпин неожиданно поделился личной историей, рассказав о своём страхе перед управлением транспортным средством. Как выяснилось, эта боязнь берёт начало из детской травмы, связанной с автомобильной аварией.