«Фанзаводские авторитеты» из Владивостока не боятся ни полиции, ни дружинников

О неблагополучной обстановке в общежитии пишет дружина «Приморский щит», к представителям которой и обратились жильцы дома № 106 по улице Успенского после очередного конфликта с маргинальными соседями 29 марта. Ранее жильцы уже писали обращения в разные инстанции, но пока никакого эффективного реагирования со стороны должностных лиц замечено не было, а переговоры с маргиналами заканчиваются угрозами со стороны последних.
Дружинники «Приморского щита» решили поприсутствовать во время очередных переговоров и поддержать мирных жильцов, но оказалось, что дружинников агрессивные маргиналы не боятся тоже. Как пишут общественники в telegram-канале дружины, нарушители общественного порядка нецензурно выражались в адрес оппонентов и утверждали, что они будут продолжать курить, пьянствовать и шуметь, потому что здесь так заведено, потому что «это Фанка, мы тут живём как хотим».
Дружинниками было принято решение покинуть общежитие и обратиться в полицию уже от лица «Приморского щита», а не жильцов, но маргиналы подкараулили их во дворе дома и стали высказывать угрозы применения насилия. Дружинники вызвали полицию на адрес, и в ходе совместной работы сотрудников МВД, «Приморского щита», отряда «Тигр правопорядок» нескольких «фанзаводских авторитетов» удалось задержать и доставить в участок.
В адрес женщин, обратившихся в «Приморский щит» за поддержкой, стали поступать угрозы. В ночь с 29 на 30 марта хулиганы подожгли коврики у входных дверей в их квартиры, а утром 30 марта перешли к более агрессивным действиям: выломали дверь в комнату матери одной из обратившейся к дружинникам женщин, угрожали ей.
По информации «Приморского щита», в продуктовом магазине по адресу Успенского, 106/2 ведётся незаконная торговля алкоголем после 22:00. Очевидно, это главный источник «топлива» для маргиналов из общежития, которые даже на допросе в полиции утверждали, что пребывать в перманентном состоянии алкогольного опьянения — это нормально, нарушением общественного порядка не является.