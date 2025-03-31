«Фанзаводские авторитеты» из Владивостока не боятся ни полиции, ни дружинников

Дружинники «Приморского щита» решили поприсутствовать во время очередных переговоров и поддержать мирных жильцов, но оказалось, что дружинников агрессивные маргиналы не боятся тоже. Как пишут общественники в telegram-канале дружины, нарушители общественного порядка нецензурно выражались в адрес оппонентов и утверждали, что они будут продолжать курить, пьянствовать и шуметь, потому что здесь так заведено, потому что «это Фанка, мы тут живём как хотим».