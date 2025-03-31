Доцент Иванова-Швец: выплату пенсии могут приостановить по ряду оснований

Страховую пенсию нельзя полностью отменить, однако ее выплаты могут быть временно приостановлены при наличии определенных оснований.
Об этом агентству Прайм рассказала доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» при Торгово-промышленной палате РФ в РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Среди причин приостановки выплат специалист назвала случаи, когда пенсионер не получает средства, доставляемые почтой на его адрес, или если он выехал в страну, с которой у России заключено соглашение о выплате пенсий по месту проживания.
Также пенсия может быть временно приостановлена, если у иностранного гражданина или лица без гражданства истекло право на проживание в России.
Для получателей пенсии по инвалидности приостановка выплат возможна в случае неявки на переосвидетельствование. Что касается пенсии по потере кормильца, она прекращает выплачиваться после 18 лет, если получатель не обучается очно, пояснила Иванова-Швец.
Ранее стало известно, что в РФ с 2026 года введут двухэтапную индексацию страховых пенсий.