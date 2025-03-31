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Доцент Иванова-Швец: выплату пенсии могут приостановить по ряду оснований

Это возможно, если пенсионер не получает деньги, которые доставляет почтальон по его адресу.

Источник: Аргументы и факты

Страховую пенсию нельзя полностью отменить, однако ее выплаты могут быть временно приостановлены при наличии определенных оснований.

Об этом агентству Прайм рассказала доцент кафедры «Управление человеческими ресурсами» при Торгово-промышленной палате РФ в РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Среди причин приостановки выплат специалист назвала случаи, когда пенсионер не получает средства, доставляемые почтой на его адрес, или если он выехал в страну, с которой у России заключено соглашение о выплате пенсий по месту проживания.

Также пенсия может быть временно приостановлена, если у иностранного гражданина или лица без гражданства истекло право на проживание в России.

Для получателей пенсии по инвалидности приостановка выплат возможна в случае неявки на переосвидетельствование. Что касается пенсии по потере кормильца, она прекращает выплачиваться после 18 лет, если получатель не обучается очно, пояснила Иванова-Швец.

Ранее стало известно, что в РФ с 2026 года введут двухэтапную индексацию страховых пенсий.