Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 31 марта 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Депутатский пер. 1−17; Коммунальная, 29−58; Малый пер., 3−8; Неглинная, 95−109 (неч.), 148−164 (чет.); Нязепетровская, 2−20; Павлова, 5; Северо-Крымская, 110−126 (чет.); Серафимовича, 39−51 (неч.); Стартовая, 22, 26, 28, 30-А, 30, 32, 45, 47, 49, 51-Б, 51-В, 51, 51-А, 57, 59; Тепличная. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53; Аргаяшская, 9-А — с 23.00 до 24.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Кыштымская, 5, 7, 10-А; пер. Островского, 7 — с 09:30 до 18:00.
Отключение электроэнергии:
— п. Шагол; ч/с 2-я Ирбитская, 21−42 — с 08.00 до 17.00;
— п. Градский прииск: ч/с: Сарапульская, 1−15, 18; Олонецкая, 3−14; пер. Каретный, 2−15 — с 08.00 до 16.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— 50 лет ВЛКСМ, 45 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Доватора, 24-А; Рылеева, 6; Тарасова, 50, 54; Техникумовская, 13 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Монакова, 1-А, 2, 4, 4-Б — с 13.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Волочаевская, 37; Главная, 6; ч/с пер. Пусковой; Волочаевская; Инженерная; Мечникова — с 09:00 до 19:00.
Отключение электроэнергии:
— Марченко, 19-В, 21, 21-А, 21-Б, 21-В, 22, 23, 23-А, 23-Б, 23-В, 25, 25-А — с 09.00 до 18 00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.