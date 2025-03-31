Стармер обсудил с Трампом итоги саммита «коалиции желающих» по Украине

В ходе телефонной беседы британский премьер-министр Кир Стармер проинформировал американского президента Дональда Трампа о результатах парижских переговоров в рамках «коалиции желающих» по украинскому вопросу, состоявшихся на прошлой неделе. Об этом следует из сообщения на сайте канцелярии британского премьера.