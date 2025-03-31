Стармер обсудил с Трампом итоги саммита «коалиции желающих» по Украине

В ходе телефонной беседы британский премьер-министр Кир Стармер проинформировал американского президента Дональда Трампа о результатах парижских переговоров в рамках «коалиции желающих» по украинскому вопросу, состоявшихся на прошлой неделе. Об этом следует из сообщения на сайте канцелярии британского премьера.
«Обсуждая ситуацию на Украине, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на встрече коалиции желающих в Париже на этой неделе», — сказано на сайте.
Кроме того, в ходе разговора лидеры двух стран затронули тему текущих консультаций между экспертами Великобритании и США относительно возможного экономического соглашения.
Ранее сообщалось, что Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон провели работу по формированию международного альянса из 37 государств. Подобная инициатива, получившая название «коалиция желающих», предполагает развертывание миротворческих контингентов на украинской территории и предоставление Киеву гарантий безопасности.