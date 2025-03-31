В искренности есть сомнения: В Госдуме оценили песни Пугачёвой о ВОВ и её возможное возвращение

Он также указал, что её обновленный имидж может быть просто попыткой вернуться в российскую музыкальную индустрию. Журавлёв отметил, что слова и действия Пугачёвой в последние годы оставляют двоякое впечатление. В связи с этим, он призвал не торопиться с выводами о её искренности и не ожидать быстрого возвращения уважения со стороны россиян.