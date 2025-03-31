Фермерам помогут повысить доходы

Опыт агрохолдингов показал, что новые технологии позволяют экономить на рутинных операциях.
Фермеры смогут больше зарабатывать, используя систему агроагрегаторов, агродроны и комбайны с беспилотным управлением. Как рассказал в интервью URA.RU координатор партпроекта «Российское село», глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, создание условий для развития фермеров и улучшение инфраструктуры помогут остановить отток сельского населения.
Это интервью URA.RU продолжает серию публикаций «Проекты для будущего России», в которых мы рассказываем о проектах «Единой России». Руководство партии объявило, что в 2025 году россияне увидят реальную пользу по каждому из направлений. В интервью координаторы проектов расскажут, что сделано к настоящему моменту и какие планы у партии по каждому из направлений.
— Совет Федерации обсудил уровень цифровизации в агросекторе. Власти планируют внедрить в сельское хозяйство множество IT-технологий. Для чего?
Возможность заработать на селе — основной фактор привлечения кадров, уточняет сенатор Александр Двойных Фото: пресс-служба Совфеда РФ.
— Беспилотные системы позволяют экономить до 20% средств защиты растений и сокращать затраты на технику в четыре-пять раз. Беспилотники могут мониторить состояние посевов. Прогнозируется рост заинтересованности в тракторах и комбайнах с беспилотной системой управления, где также будет возможность удаленного мониторинга. Искусственный интеллект дает возможность прогнозировать урожайность, выбирать нужные агротехнические решения, выстраивать маршруты работы техники.
Первыми эту работу запустили большие агрохолдинги — на их опыте мы увидели, как можно экономить с новыми технологиями. Этот опыт перенесем на средние и малые компании, чтобы они тоже работали с хорошей прибылью. Мы с коллегами по партпроекту «Российское село» выступаем за то, чтобы запуск новых технологий для небольших хозяйств субсидировали власти. Уверен, что цифровая модернизация агросектора поможет привлечь на село молодых специалистов.
— Цифровизация сельского хозяйства — задача со звездочкой, учитывая отсутствие в отдаленных селах устойчивого интернета и мобильной связи. Как это можно исправить?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДроны будут патрулировать поля в России.
— Действительно существует проблема плохого сигнала сотовой связи и интернета на многих сельских территориях. Операторы сотовой связи ранее обозначали проблему невозможности установки оборудования для размещения линий связи на сельхозземлях. В 2023 году приняли закон, снимающий такое ограничение. За год установлено 124 публичных сервитута. Качественный сотовый сигнал и наличие интернета на сельских территориях влияет не только на работу АПК, но и на комфорт граждан. Партийный контроль на селе показывает, что эту работу важно усиливать.
— В 2025 году на развитие сельских территорий и аграрного сектора из бюджета выделили 530 млрд рублей. Как распределят эти деньги?
— Федеральные средства в 2025 году выделены на благоустройство и обновление инфраструктуры, сельскую ипотеку, содействие занятости населения. Важное направление — льготные кредиты для производителей. Важно стимулировать привлечение инвестиций в АПК, в первую очередь по направлениям, по которым еще не достигнуты пороговые значения Доктрины продовольственной безопасности: это молоко, фрукты и ягоды, семена. Кроме того, президент поставил задачу — повысить общий объем производства сельхозпродукции на 25%.
Фермеры стали главными работодателями на селе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU.
У России есть ресурсы и потенциал для решения глобальных мировых проблем. Россия — один из главных стабилизирующих игроков на рынке мирового продовольствия. И может стать безоговорочным лидером в экспорте сельхозпродукции.
У малых форм хозяйствования — огромный потенциал с точки зрения увеличения объема производства продукции. Это направление важно поддерживать, новый импульс для развития фермерства может дать развитие системы агроагрегаторов. Фермеры сегодня — главные работодатели на селе.
— С 1 марта в России заработал новый закон, который способствует сбыту фермерской продукции. Что он изменил?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ сетевых магазинах снизятся цены на фермерские продукты.
— Мы инициировали и обсуждали на партийной площадке проект закона, который содействует сбыту фермерской продукции. Главной задачей было помочь малым формам хозяйствования найти новые импульсы для развития — помочь фермеру заработать и создать рабочие места. И, конечно, сделать так, чтобы на полках крупных ритейлов появилась фермерская продукция. Эксперимент, который мы проводили с крупнейшими торговыми сетями в регионах России, показал, что фермерская продукция очень востребована нашими гражданами. Крупные торговые сети начали разворачиваться лицом к нашим фермерам, упрощая договоры, отказавшись от сотен страниц со штрафными санкциями, в пользу пятистраничного соглашения с аграриями.
Фермерская продукция появилась в крупных торговых сетях Фото: Размик Закарян © URA.RU.
Пилотные проекты по созданию агроагрегаторов начались с двух регионов, сегодня в России работает уже 70 агроагрегаторов. Теперь фермер может сдать туда выращенные овощи. Там их промоют, высушат, упакуют и направят в торговые сети. Это позволяет уйти от перекупщиков, сократить время поставки, избавить производителей от второстепенных задач. Благодаря новому закону агроагрегаторы смогут получать меры государственной поддержки.
— Над какими новыми законами для поддержки сельхозпроизводителей вы работаете?
— Продолжаем в 2025 году ликвидировать правовые противоречия, которые мешают работе фермерских хозяйств. Нужно упростить включение малого и среднего бизнеса в единый реестр для получения поддержки. Для тех хозяйств и фермеров, которые сейчас будут объединяться в кооперативные цепочки, разрабатываем понятные механизмы расчета выплат. Кроме того, будем дорабатывать федеральный закон, который позволит частникам сбывать овощи и рыбу через кооперативы.
— Одна из задач парпроекта «Российское село» — привлечение кадров. В каких специалистах нуждаются сельские территории?
Агрономы, ветеринары, водители-механизаторы — самые востребованные на селе специалисты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU.
— В сельском хозяйстве не хватает около 200 тысяч специалистов. По прогнозу Минсельхоза, к 2030 году он сократится до 30−50 тысяч. Среди самых востребованных — агрономы, ветеринары, водители-механизаторы. Растет потребность в IT- специалистах, потому что аграрии закупают больше современной техники.
На селе остро стоит вопрос дефицита кадров в социальной сфере. Поэтому «Единая Россия» несколько лет назад инициировала программы «Земский доктор», «Земский учитель», «Земский фельдшер». По ним специалисты получают выплаты от одного до двух миллионов рублей, приезжая работать в село. Средства можно потратить на любые цели. Этого может хватить на покупку дома в деревне. По программе «Земский учитель» на село переехали 6,3 тысячи учителей, а «Земский доктор» и «Земский фельдшер» привлекли 65 тысяч медработников.
В марте 2025 на селе стартовал конкурс «Земский почтальон’Фото: Вадим Ахметов © URA.RU.
С 1 января 2025 года заработала новая программа «Земский работник культуры», с похожими условиями. Еще одна профессия, которой по мнению нашего партпроекта важно оказать поддержку — сельский почтальон. В марте стартовал конкурс «Земский почтальон». На партийном уровне мы поддерживаем работу почты на селе, по народной программе и по поручению президента РФ обновляем почтовые отделения, расширяем их функционал. Наш конкурс стал продолжением этой работы и поможет повысить статус тех, кто выбирает профессию почтальона и остается работать на селе.
— Как еще можно повысить привлекательность жизни на селе?
Программа комплексного развития сельских территорий позволяет обновлять социальные объектыФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
— Улучшить жизнь на селе помогает программа комплексного развития сельских территорий (КРСТ). В этом году на нее выделено 105 млрд рублей. Деньги идут на благоустройство, строительство школ, садиков. Есть выплаты на покупку жилья за счет федерального или местного бюджетов. По программе КРСТ за пять лет построили более 11 млн квадратных метров жилья для 185 тысяч семей. Сделали более 13 тысяч проектов благоустройства и строительства социальной, инженерной инфраструктуры, объектов образования, культуры, спорта. Построили и отремонтировали тысячи километров дорог.
Обновления сокращают разрыв в качестве жизни между городом и деревней. И фракция «Единая Россия», всегда отстаивает ежегодную индексацию по программе КРСТ. И делает все, чтобы деньги осваивались вовремя.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ сельских поселениях Тюменской области отремонтируют 56 километров дорог.
Вместе с Минсельхозом партийный проект «Российское село» ведет контроль реализации госпрограммы, разбирает причины отставания в строительстве, ищет возможности ускориться. Если регион не сумел вовремя что-то построить, в следующие три года они не получат дополнительные деньги.
На селе живут примерно 37 млн человек, это четверть от всех жителей России. Задача государства — не допустить сокращения ниже 25%. В первую очередь важно сохранять села и деревни там, где есть агроресурсы. От этого зависит обеспеченность страны продовольствием.
— Пользуется ли популярностью на селе программа «социальных контрактов», когда люди с низким уровнем доходов получают субсидии на ведение личного подсобного хозяйства?
«Социальные контракты» позволяют получить 200 тысяч рублей на ведение хозяйстваФото: Анна Майорова © URA.RU.
— «Социальные контракты» работают не только не селе. Но именно там они востребованы. Единовременная выплата до 200 тысяч рублей позволяет купить саженцы и семена, птенцов для разведения птиц, скот, пчел и так далее. Человек начинает заниматься новым для себя делом, получает от этого прибыль и содержит свою семью. С 2021 года выплаты по контрактам получили 177,5 тысячи граждан, из них 79,9 тысячи проживает в селах.
— Тренд на отъезд из села в город задает молодежь, которая не видит там перспектив для трудоустройства. Как партпроект работает со школьниками?
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин поддержал идею создать аграрные классы в школах РФ.
— «Единая Россия» сотрудничает с Российским союзом сельской молодежи, это активные ребята, которые выбрали для жизни и своего развития сельские территории. Они являются лидерами общественного мнения на своих территориях. В этом году стартовал федеральный проект «Кадры для села», по которому до 2030 года в стране откроются 18 тысяч современных агротехклассов. Учебный план для них составлен так, чтобы знакомить школьников с технологиями в отраслях сельского хозяйства, готовить к поступлению в колледж или вуз по аграрным специальностям. Считаю, что это перспективное направление — выстраивание бесшовной системы работы школа-колледж-вуз-работодатель.
В 2025 году партпроект «Российское село» совместно с Россельхозбанком запускает «Всероссийский агродиктант». С его помощью мы хотим рассказать молодежи, что выбор профессии в сфере сельского хозяйства — дальновидное решение. Он будет приурочен к Дню работника сельского хозяйства. Жители России смогут написать диктант на очных площадках, которые планируется организовать в каждом регионе, а также в онлайн-формате.