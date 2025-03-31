Фермерам помогут повысить доходы

Первыми эту работу запустили большие агрохолдинги — на их опыте мы увидели, как можно экономить с новыми технологиями. Этот опыт перенесем на средние и малые компании, чтобы они тоже работали с хорошей прибылью. Мы с коллегами по партпроекту «Российское село» выступаем за то, чтобы запуск новых технологий для небольших хозяйств субсидировали власти. Уверен, что цифровая модернизация агросектора поможет привлечь на село молодых специалистов.