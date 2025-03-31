Адвокат рассказал, что можно написать вместо завещания

Чтобы после смерти оставить свое имущество определенному лицу, не обязательно писать завещание.
Вместо оформления завещания закон предоставляет возможность заключения наследственного договора с будущими наследниками, в рамках которого можно установить конкретные условия. Об этом напомнила адвокат Татьяна Кузьминова.
«Помимо завещания, есть еще один способ передачи наследства — это наследственный договор. Это достаточно молодая и можно сказать прогрессивная конструкция, в которой для наследника не будет сюрпризом, что он получит после смерти наследодателя, объем имущественных прав он узнает при жизни наследодателя», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.
Адвокат подчеркнула, что ключевые аспекты наследственного договора определены в статье 1140 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суть этого документа, как следует из его наименования, заключается в регулировании правоотношений по поводу наследства при помощи договора, причем его условия начинают действовать после смерти наследодателя.
Кузьминова указала, что завещание представляет собой одностороннюю юридическую сделку, в рамках которой исключительное право принятия решений принадлежит лицу, распоряжающемуся своим имуществом после смерти. При этом потенциальные наследники могут не знать о содержании завещания до момента открытия наследства. В отличие от этого, наследственный договор является двусторонним соглашением, требующим согласия получателя на условия, предложенные наследодателем.
Как URA.RU писало ранее, вступили в силу обновленные нормативы, касающиеся процедуры выдачи свидетельств о праве на наследство. Теперь нотариусам необходимо обязательно запрашивать информацию из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) перед оформлением документов на наследство.