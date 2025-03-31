Адвокат рассказал, что можно написать вместо завещания

«Помимо завещания, есть еще один способ передачи наследства — это наследственный договор. Это достаточно молодая и можно сказать прогрессивная конструкция, в которой для наследника не будет сюрпризом, что он получит после смерти наследодателя, объем имущественных прав он узнает при жизни наследодателя», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.