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Адвокат рассказал, что можно написать вместо завещания

Вместо оформления завещания закон предоставляет возможность заключения наследственного договора с будущими наследниками, в рамках которого можно установить конкретные условия. Об этом напомнила адвокат Татьяна Кузьминова.

Чтобы после смерти оставить свое имущество определенному лицу, не обязательно писать завещание.

Вместо оформления завещания закон предоставляет возможность заключения наследственного договора с будущими наследниками, в рамках которого можно установить конкретные условия. Об этом напомнила адвокат Татьяна Кузьминова.

«Помимо завещания, есть еще один способ передачи наследства — это наследственный договор. Это достаточно молодая и можно сказать прогрессивная конструкция, в которой для наследника не будет сюрпризом, что он получит после смерти наследодателя, объем имущественных прав он узнает при жизни наследодателя», — рассказала эксперт в беседе с РИА Новости.

Адвокат подчеркнула, что ключевые аспекты наследственного договора определены в статье 1140 Гражданского кодекса Российской Федерации. Суть этого документа, как следует из его наименования, заключается в регулировании правоотношений по поводу наследства при помощи договора, причем его условия начинают действовать после смерти наследодателя.

Кузьминова указала, что завещание представляет собой одностороннюю юридическую сделку, в рамках которой исключительное право принятия решений принадлежит лицу, распоряжающемуся своим имуществом после смерти. При этом потенциальные наследники могут не знать о содержании завещания до момента открытия наследства. В отличие от этого, наследственный договор является двусторонним соглашением, требующим согласия получателя на условия, предложенные наследодателем.

Как URA.RU писало ранее, вступили в силу обновленные нормативы, касающиеся процедуры выдачи свидетельств о праве на наследство. Теперь нотариусам необходимо обязательно запрашивать информацию из единого реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) перед оформлением документов на наследство.