МИД РФ: ЕС не хочет возобновлять диалог с Россией в сфере антитеррора

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов в разговоре с ТАСС рассказал об отсутствии у Евросоюза планов по восстановлению сотрудничества с Москвой в антитеррористической сфере.
«Никаких соответствующих предложений от ЕС нам не поступало. И не думаю, что поступит в обозримом будущем», — ответил Логвинов на вопрос о том, имел ли намерение ЕС возобновить диалог с учетом текущей ситуации вокруг Сирии.
В ноябре 2024 года оппозиционные вооруженные группировки развернули масштабную военную операцию против правительственных войск Сирии. Уже к 8 декабря повстанцы установили контроль над столицей, что привело к отставке и эмиграции Башара Асада. Власть в стране перешла к Ахмеду аш-Шараа (Абу Мухаммеду аль-Джулани) — руководителю организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
29 января 2025 года аль-Джулани провозгласил себя временным главой государства, заявив, что переходный период продлится не менее четырех лет. В своем обращении он подчеркнул необходимость этого срока для стабилизации обстановки в стране.
*Признана террористической и запрещена в РФ.