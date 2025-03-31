Хабаровский вуз наказали за обвалившийся потолок и протекающую крышу

Сотрудники прокуратуры Центрального района Хабаровска нагрянули в Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС для проверки информации об обрушении в одной из аудиторий вуза подвесного потолка. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данные ранее появились в социальных сетях. На момент происшествия занятия в аудитории не проводились, потому никто из студентов не пострадал.