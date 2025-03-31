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Хабаровский вуз наказали за обвалившийся потолок и протекающую крышу

В учебное заведение с проверкой нагрянула прокуратура.

Источник: Прокуратура Хабаровского края

Сотрудники прокуратуры Центрального района Хабаровска нагрянули в Дальневосточный институт управления — филиал РАНХиГС для проверки информации об обрушении в одной из аудиторий вуза подвесного потолка. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», данные ранее появились в социальных сетях. На момент происшествия занятия в аудитории не проводились, потому никто из студентов не пострадал.

По информации пресс-службы прокуратуры Хабаровского края, в ходе проведенной проверки информация подтвердилась. Сотрудники надзорного органа осмотрели кабинет и увидели разрушенную конструкцию потолка. Кроме того, прокуроры установили, что в здании Дальневосточного института управления протекает крыша.

По выявленным фактам сотрудник ведомства внес директору образовательного учреждения соответствующее представление. После вмешательства прокуроров подвесной потолок в аудитории полностью восстановили.

В настоящее время решается вопрос с приведением крыши здания вуза в нормативное состояние — процесс находится на контроле ведомства до полного устранения нарушений.