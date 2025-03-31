Апелляционный Арбитраж в Омске останется без зампредседателя

В рамках апрельской сессии члены Высшей квалификационной коллегии судей рассмотрят заявление об отставке заместителя председателя Восьмого арбитражного апелляционного суда, дислоцированного в Омске. Согласно предварительной повестке сессии, предстоит решить вопрос о прекращении полномочий Николая Котлярова.
Стоит напомнить, что Николай Котляров является «выходцем» из Арбитражного суда Челябинской области, где рассматривал дела в течение 11 лет, начиная с ноября 2008 года. В соответствии с президентским указом, служитель Фемиды назначен на должность заместителя председателя вышестоящей апелляционной инстанции с 9 августа 2020 года, он возглавил коллегию по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.
Отметим, в качестве причины грядущей отставки указывается соответствующее заявление Николая Котлярова. Он настаивает, чтобы его полномочия прекратили досрочно — с 21 апреля 2025 года. Заявление рассмотрят 8 апреля 2025 года.
Напомним, Восьмой арбитражный апелляционный суд уполномочен пересматривать вердикты арбитражных судов Омской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.