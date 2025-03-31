Жители Красноярского края стали чаще покупать пиво и реже водку. К таким выводам пришли аналитики компании FinExpertiza после изучения данных Росалкогольтабакконтроля за 2024 год.
На душу населения в Красноярском крае продали 70,2 литра пива, что на 23,8% больше, чем за 2023 год. Лидерство по потреблению этого напитка в Сибири у жителей Хакасии — 91,6 литра, а второе место у Новосибирской области — 70,2 литра.
Выросла в Красноярском крае и продажа крепкого алкоголя, за исключением водки — 5,2 литра на душу населения — на 0,5% меньше, чем годом ранее. За 2024-й на душу населения в регионе пришлось 3,1 литра — прирост составил 13,7%.
Кроме того, жители Красноярского края стали чаще покупать вино и винные напитки — 5,6 литра на душу населения, что на 2% больше, чем годом ранее.
Добавим, в 2024 году жители Красноярского края купили более 2353 декалитров крепкого алкоголя, а в 2023-м — 2255 декалитров.