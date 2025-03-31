Жители Красноярского края стали чаще покупать пиво

На душу населения в Красноярском крае продали 70,2 литра пива, что на 23,8% больше, чем за 2023 год. Лидерство по потреблению этого напитка в Сибири у жителей Хакасии — 91,6 литра, а второе место у Новосибирской области — 70,2 литра.