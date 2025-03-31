Теплый апрель ожидает жителей Жамбылской области

Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части территории области, больше нормы — в горных и предгорных районах, меньше нормы — на крайнем северо-западе. Дождь и мокрый снег ожидаются в самом начале месяца, начиная с середины месяца регион ожидают только дожди. Грозу синоптики обещают в середине второй и третьей декадах.