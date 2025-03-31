Теплый апрель ожидает жителей Жамбылской области

Средняя температура воздуха по прогнозам синоптиков сложится в районе +10+14°С, что выше нормы примерно на 1.
В первой декаде ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью от −2+3°С до +7+12°С. Средняя температура днем изменится с +5+10°С до +23+28°С.
Во второй декаде прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью от +9+14°С до +1+6°С, днем от +25+30°С до +7+12°С. В конце декады жителей Жамбылской области снова ждет повышение температуры воздуха.
В третьей декаде ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха ночью до +8+13°С, днем до +22+27°С, на севере области вплоть до +30°С. Затем прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до +3+8°С, днем до +13+18°С. В конце декады синоптики снова обещают повышение температуры воздуха ночью до +8+13°С, днем до +18+23°С.
Самым теплым днем в областном центре обещает стать 5 апреля — днем воздух прогреется до +24°С, а ночью столбик термометра в Таразе опустится лишь до +14°С. Самым холодным будет 9 апреля — +19°С и пасмурно днем, +9°С и возможные дожди ночью.
15 апреля на празднование Дня влюбленных в Казахстане в регионе ожидается теплая солнечная погода — температура в среднем ожидается в районе +20°С во всех районах.
Количество осадков за месяц ожидается около нормы на большей части территории области, больше нормы — в горных и предгорных районах, меньше нормы — на крайнем северо-западе. Дождь и мокрый снег ожидаются в самом начале месяца, начиная с середины месяца регион ожидают только дожди. Грозу синоптики обещают в середине второй и третьей декадах.
В течение всего месяца можно ожидать ветер с порывами до 15−20 м/с.