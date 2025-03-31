Красноярский БК «Енисей» проиграл «Уралмашу»

30 марта баскетболисты красноярского «Енисея» в гостях крупно проиграли «Уралмашу». Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 76:92.
Самым результативным игроком в составе нашей команды стал сербский форвард Алекса Степанович — он набрал 16 очков. Таким образом, сибиряки остаются на десятой строчке турнирной таблицы.
Коллектив из Екатеринбурга гарантировал себе пятое место в регулярном чемпионате.
— Поздравляю «Уралмаш» с победой — они хорошо играли, особенно во второй четверти. Они смогли набрать много легких очков и использовали наши ошибки, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».
В следующем матче красноярцы на домашнем паркете 6 апреля сыграют с ЦСКА.