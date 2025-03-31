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Красноярский БК «Енисей» проиграл «Уралмашу»

Екатеринбургский «Уралмаш» дома обыграл красноярский «Енисей».

Источник: Соцсети

30 марта баскетболисты красноярского «Енисея» в гостях крупно проиграли «Уралмашу». Встреча прошла в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ и завершилась со счетом 76:92.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал сербский форвард Алекса Степанович — он набрал 16 очков. Таким образом, сибиряки остаются на десятой строчке турнирной таблицы.

Коллектив из Екатеринбурга гарантировал себе пятое место в регулярном чемпионате.

— Поздравляю «Уралмаш» с победой — они хорошо играли, особенно во второй четверти. Они смогли набрать много легких очков и использовали наши ошибки, — говорит Йовица Арсич, главный тренер «Енисея».

В следующем матче красноярцы на домашнем паркете 6 апреля сыграют с ЦСКА.