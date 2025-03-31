В Новосибирске начали продавать букеты из вербы

Торговцы отмечают, что пока цены на вербу ниже, чем на обычные цветы, однако перед праздником они могут вырасти. Также стоит учитывать, что вместо вербы нередко используются ивовые веточки, которые, хотя и относятся к одному виду, имеют заметные отличия: верба отличается плотной кроной и толстыми побегами красно-бурого цвета, в то время как ива имеет мелкие желтовато-зеленые почки и серовато-зеленую кору.