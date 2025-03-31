В Новосибирске начали продавать букеты из вербы

Стоимость одного букета начинается от 100 рублей в зависимости от размеров и пышности связки.
Вербное воскресенье, которое в 2025 году выпадает на 13 апреля, отмечается ровно за неделю до Пасхи. Согласно древним поверьям, верба защищает дом от нечистых сил и помогает избавиться от болезней. В этот день вербу освящают в церкви и хранят в доме как оберег.
Торговцы отмечают, что пока цены на вербу ниже, чем на обычные цветы, однако перед праздником они могут вырасти. Также стоит учитывать, что вместо вербы нередко используются ивовые веточки, которые, хотя и относятся к одному виду, имеют заметные отличия: верба отличается плотной кроной и толстыми побегами красно-бурого цвета, в то время как ива имеет мелкие желтовато-зеленые почки и серовато-зеленую кору.