Парень спас собаку, провалившуюся под лед Оби в Новосибирске

В Новосибирске спасли собаку, которая провалилась под лед Оби. Инцидент произошел на Михайловской набережной. Как рассказали очевидцы, компания молодых людей гуляла с питомцем по берегу реки, но вдруг животное оказалось в ледяной воде. Хозяин не оставил своего четвероногого друга в беде и бросился ему на помощь. Об этом рассказали в группе «АСТ-54 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».