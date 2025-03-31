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Парень спас собаку, провалившуюся под лед Оби в Новосибирске

Молодой человек с помощью палки вытянул питомца из реки.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске спасли собаку, которая провалилась под лед Оби. Инцидент произошел на Михайловской набережной. Как рассказали очевидцы, компания молодых людей гуляла с питомцем по берегу реки, но вдруг животное оказалось в ледяной воде. Хозяин не оставил своего четвероногого друга в беде и бросился ему на помощь. Об этом рассказали в группе «АСТ-54 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

— Парень схватил ветку и поспешил на помощь. Спасение оказалось успешным как для собаки, так и для молодого человека, так как ситуация могла обернуться совершенно другим результатом, — отметил автор поста.

Стоит отметить, что весеннее тепло сильно ослабило ледовый покров на водоемах региона, поэтому выход на него крайне опасен для жизни.