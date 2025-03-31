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С 1 апреля детям можно будет находиться на улице на час дольше

С 1 апреля по 30 сентября детям разрешено находиться на улице до 23:00. Со вторника «комендантский час» для несовершеннолетних в регионе будет начинаться на час позже. Такое положение прописано в соответствующем областном законе, передает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

С 1 апреля без сопровождения родителей или законных представителей детям нельзя будет находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00. В перечень общественных мест входят улицы, скверы, парки, общественный транспорт, строительные площадки, интернет-клубы, чердаки, крыши, подвалы и так далее.

За нарушение ребенком требований по «комендантскому часу» его родителям или законным представителям могут вынести предупреждение или наложить штраф в размере от 300 до 500 рублей. Это также регламентируется соответствующим региональным законом.

С 1 октября «комендантский час» для детей будет снова начинаться с 22:00.