С 1 апреля детям можно будет находиться на улице на час дольше

С 1 апреля по 30 сентября детям разрешено находиться на улице до 23:00. Со вторника «комендантский час» для несовершеннолетних в регионе будет начинаться на час позже. Такое положение прописано в соответствующем областном законе, передает информационное агентство «ТК Город».