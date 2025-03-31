1 апреля в Иркутске стартует месячник антинаркотических мероприятий

«Примерно 70% всех мероприятий мы посвятим работе с родителями. Ведь любые проблемы молодежи, в том числе деструктивные, начинаются в семье. Хотим обратить внимание на то, что все идет из детства и воспитания. Также подробно расскажем об актуальной наркоситуации в Иркутске: к сожалению, в 2024 году мы столкнулись с тяжелыми случаями, когда наркотики привели к отравлениям у детей», — отметила секретарь антинаркотической комиссии при администрации Иркутска Татьяна Матюшенко.