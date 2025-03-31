1 апреля в Иркутске стартует месячник антинаркотических мероприятий

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре в апреле пройдет месячник антинаркотических мероприятий и популяризации здорового образа жизни.
Во всех округах города запланированы образовательные, спортивные и культурные события, посвященные формированию у молодежи ответственного отношения к собственному здоровью и профилактике наркомании.
«Примерно 70% всех мероприятий мы посвятим работе с родителями. Ведь любые проблемы молодежи, в том числе деструктивные, начинаются в семье. Хотим обратить внимание на то, что все идет из детства и воспитания. Также подробно расскажем об актуальной наркоситуации в Иркутске: к сожалению, в 2024 году мы столкнулись с тяжелыми случаями, когда наркотики привели к отравлениям у детей», — отметила секретарь антинаркотической комиссии при администрации Иркутска Татьяна Матюшенко.
В течение апреля по всему городу будут реализованы инициативы различного формата. Открытые диалоги, лекции и дебаты пройдут в школах и гимназиях города. Список тем широкий: от разрушительных последствий наркотической зависимости до административной и уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В работе примут участие психологи, инспекторы ПДН, медики и юристы.
Во всех округах будут организованы конкурсы плакатов, социальных видеороликов и малых форм агитации на тему «Мы против наркотиков!». Участие смогут принять не только школьники, но и взрослые, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Большое внимание уделят популяризации ЗОЖ. В рамках месячника пройдет спартакиада «Вместе со спортом» и первенства среди школьников и студентов.
Организуют онлайн-лектории, где специалисты расскажут о сигналах, указывающих на возможное вовлечение ребенка в употребление наркотиков, а также предложат алгоритмы поведения в таких случаях.
Старшеклассники Иркутска смогут посетить квест-комнату «Демоны молодости», посвященную осмыслению проблемы зависимости, и VR-игру, моделирующую угрозы, связанные с употреблением наркотиков (Центр профилактики социально негативных явлений на ул. Академическая, 74).
Одним из ключевых мероприятий месячника станет интерактивный квиз «Управление наркоконтроля», организованный антинаркотической комиссией при администрации Иркутска.