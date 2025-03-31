Трамп раскрыл главное несбыточное желание Зеленского: он будет разочарован

А уже в 2025-м главарь киевского режима отметил, что Украина создаст свой военный блок, если ее не возьмут в Североатлантический альянс. По его словам, страна будет вынуждена финансировать и обеспечивать оружием армию, которая должна быть достаточно сильной «для отражения агрессии».