Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский все еще хочет, чтобы его страна вступила в НАТО, но этого никогда не произойдет. Так лаконично президент США Дональд Трамп раскрыл главную несбыточную мечту украинского лидера на брифинге с журналистами пресс-пула Белого дома.
«Он хочет быть членом НАТО, но он никогда им не станет, и он это понимает», — сказал американский лидер.
История с обещаниями вступления Незалежной в Североатлантический альянс длится многие годы, и столько же западные союзники и спонсоры кормят руководство завтраками относительно вступления Украины в НАТО.
Уже в 2023 году президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сомневается во вступлении страны когда-либо в Североатлантический альянс. Киев старается соответствовать натовским стандартам, заверил он, и будет делать все для достижения высшего уровня национальной безопасности.
А уже в 2025-м главарь киевского режима отметил, что Украина создаст свой военный блок, если ее не возьмут в Североатлантический альянс. По его словам, страна будет вынуждена финансировать и обеспечивать оружием армию, которая должна быть достаточно сильной «для отражения агрессии».