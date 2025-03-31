В Иркутской области участник СВО осваивает профессию помощника машиниста

За каждым ветераном закрепляется персональный куратор, который помогает подобрать оптимальные и эффективные меры поддержки в сфере занятости. За такой помощью в Нижнеилимский филиал Кадрового центра обратился участник специальной военной операции Сергей Жучев.
В 2022 году он ушел служить в зону проведения специальной военной операции. Однако состояние здоровья не позволило ему продолжить службу, и в 2024 году мужчина вернулся домой. Сергей Жучев рассказал куратору, что хочет работать в сфере железнодорожного транспорта. В 2003 году он закончил Профессиональный колледж Железногорска-Илимского, получил специальность помощник машиниста тепловоза. Есть опыт работы.
«До СВО работал на ГОКе помощником машиниста. После возвращения с фронта решил пойти работать в РЖД. Считаю, что там больше перспектив, и электровоз намного интереснее технически. В дальнейшем хотелось бы работать машинистом. Вообще трудоустройство, выход на работу — хорошая реабилитация, возможность переключиться от воспоминаний о фронте и включиться в социальную жизнь», — рассказал Сергей Жучев.
С учетом жизненной ситуации персональный куратор Кадрового центра составил индивидуальный план поддержки. Помимо тренингов по социальной адаптации клиента обучили навыкам составления резюме, проведения переговоров с работодателями и самопрезентации.
По предложенной вакансии Сергей Жучев успешно прошел собеседование и был трудоустроен в локомотивное депо одного из филиалов ОАО «РЖД» на должность помощника машиниста электровоза, сообщает пресс-служба Правительства региона.
«Персональные кураторы — это помощники для наших ребят, кто вернулся с СВО, по вопросам трудоустройства. Специалисты не только способствуют в поиске подходящей работы, но и направляют на профориентацию, обучение, в том числе — в рамках президентского нацпроекта “Кадры”. Для нас важно, чтобы ветераны прошли полную адаптацию и социализацию. Кроме того, такая работа сотрудников службы занятости позволяет закрыть кадровые потребности работодателей региона», — прокомментировал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков. В минтруде Иркутской области сообщили, что в регионе через службу занятости уже трудоустроено более 100 участников СВО.
20 ветеранов зарегистрировали самозанятость, один получил финансовую поддержку на открытие собственного дела. Кроме того, 15 человек прошли обучение, в том числе пять человек — в рамках национального проекта «Демография», ставшего основой для нового нацпроекта «Кадры».
Напомним, министерство труда Иркутской области с 2024 года реализует проект «БеZ преград — для СВОих» по работе с участниками СВО. На интерактивном портале ведомства создан специальный раздел «Zанятость участников СВО и членов их семей»: clck.ru/3D2AhU, где размещена информация по действующим мерам поддержки военнослужащих, в том числе в сфере труда.