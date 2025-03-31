В Иркутской области участник СВО осваивает профессию помощника машиниста

«Персональные кураторы — это помощники для наших ребят, кто вернулся с СВО, по вопросам трудоустройства. Специалисты не только способствуют в поиске подходящей работы, но и направляют на профориентацию, обучение, в том числе — в рамках президентского нацпроекта “Кадры”. Для нас важно, чтобы ветераны прошли полную адаптацию и социализацию. Кроме того, такая работа сотрудников службы занятости позволяет закрыть кадровые потребности работодателей региона», — прокомментировал министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков. В минтруде Иркутской области сообщили, что в регионе через службу занятости уже трудоустроено более 100 участников СВО.