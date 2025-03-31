Теннисист Джокович вышел на финал «Мастерс» в Майами с заплывшим глазом

Сербский теннисист Новак Джокович, который занимает пятую строчку в мировом рейтинге, прибыл на финал турнира ATP Мастерс 1000 в Майами с необычной опухолью под правым глазом. Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат».
Согласно информации, опухоль в области правого глаза Джоковича была заметна во время разминки перед матчем, как показали кадры трансляции.
В финале турнира сербскому теннисисту предстоит сыграть с чешским спортсменом Якубом Меншиком за свой 100-й титул. Во время подготовки к матчу Джокович сам лично принял участие в процессе просушки корта.
Тем временем стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев покидает первую десятку рейтинга ATP в первый раз с 2023 года.