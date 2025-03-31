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С 1 апреля в Иркутской области на 14,75% повысят социальные пенсии

Индексация затронет более 90 тысяч человек.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии более 90 тысяч человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональном отделении Соцфонда, выплаты проиндексируют на 14,95%. Повышение выплат проводится каждый год и напрямую зависит от роста прожиточного минимума.

— Отмечу, что в январе этого года Отделение также проиндексированы на 9,5% страховые пенсии для 608 тысяч неработающих и работающих граждан, — рассказал управляющий отделением Соцфонда России по Иркутской области Алексей Макаров.

Повышение выплат коснется тех, кто не имеет трудового стажа для получения страховой пенсии, инвалиды I, II и III группы и по потере кормильца. Индексация пройдет автоматически.