С 1 апреля в Иркутской области на 14,75% повысят социальные пенсии

В Иркутской области с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии более 90 тысяч человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональном отделении Соцфонда, выплаты проиндексируют на 14,95%. Повышение выплат проводится каждый год и напрямую зависит от роста прожиточного минимума.
— Отмечу, что в январе этого года Отделение также проиндексированы на 9,5% страховые пенсии для 608 тысяч неработающих и работающих граждан, — рассказал управляющий отделением Соцфонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Повышение выплат коснется тех, кто не имеет трудового стажа для получения страховой пенсии, инвалиды I, II и III группы и по потере кормильца. Индексация пройдет автоматически.