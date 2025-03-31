С 1 апреля в Иркутской области на 14,75% повысят социальные пенсии

В Иркутской области с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии более 90 тысяч человек. Как сообщили КП-Иркутск в региональном отделении Соцфонда, выплаты проиндексируют на 14,95%. Повышение выплат проводится каждый год и напрямую зависит от роста прожиточного минимума.