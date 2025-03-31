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Температура воздуха в Башкирии вырастет до +18°

Синоптики передали прогноз погоды на ближайшие три дня.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в ближайшие три дня пообещали дожди и умеренный ветер. Температура воздуха максимально поднимется до +18°. Прогноз погоды передали на 21 марта, 1 и 2 апреля.

В понедельник, 31 марта, ожидают небольшой дождь и умеренный ветер. Температура воздуха составит +10, +15°.

Во вторник, 1 апреля, спрогнозировали умеренный ветер. Ночью пообещали +1,-4°, днем +11, +16°.

В среду, 2 апреля, ожидают небольшой дождь и умеренный ветер. Температура воздуха ночью +1,+6°, днем +13,+18°.

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