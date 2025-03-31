В Астане ожидается дождь, ветер 3−8 метров в секунду. Днем +10+12, ночью −1−3.
В Алматы без осадков, ветер 3−8 метров в секунду. Днем +15+17, ночью +1+3.
В Шымкенте осадков тоже не ожидается, ветер 5−10 метров в секунду. Днем +19+21, ночью +3+5.
Астана. 31 марта. КазТАГ — Дождь ожидается в понедельник в Астане, в Алматы и Шымкенте без осадков, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
В Астане ожидается дождь, ветер 3−8 метров в секунду. Днем +10+12, ночью −1−3.
В Алматы без осадков, ветер 3−8 метров в секунду. Днем +15+17, ночью +1+3.
В Шымкенте осадков тоже не ожидается, ветер 5−10 метров в секунду. Днем +19+21, ночью +3+5.