IT-эксперт предупредила о новой схеме мошенников с «выплатами за инфляцию»

Отмечается, что ссылка, присланная россиянам злоумышленниками, в действительности вела на сайты с фишинговым контентом и нелегальные игровые платформы, где обрабатывались личные данные жертв. В связи с повышенной популярностью портала «Госуслуг», он стал одной из главных целей для фишинговых подделок, занимая второе место после социальных сетей и мессенджеров. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить, что письма с госпортала приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Также единственный верный адрес сайта пишется как gosuslugi.ru, добавила Людмила Богатырева.