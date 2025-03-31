IT-эксперт предупредила о новой схеме мошенников с «выплатами за инфляцию»

Мошенники используют подделки сайта «Госуслуг», чтобы забирать у россиян деньги.
В 2025 году фишинговые атаки, при которых мошенники выдают себя за официальные государственные учреждения, стали превалирующим методом обмана: злоумышленники предлагают выплаты для компенсации увеличения инфляции в 2024 году. Об этом сообщила руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.
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«Мошенники делали фишинговую рассылку в Telegram якобы о начале подачи заявлений на новую выплату в 14 тысяч рублей каждому гражданину из-за инфляции в прошлом году», — заявила Богатырева. Ее слова передает агентство «Прайм».
Отмечается, что ссылка, присланная россиянам злоумышленниками, в действительности вела на сайты с фишинговым контентом и нелегальные игровые платформы, где обрабатывались личные данные жертв. В связи с повышенной популярностью портала «Госуслуг», он стал одной из главных целей для фишинговых подделок, занимая второе место после социальных сетей и мессенджеров. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить, что письма с госпортала приходят только с адреса no-reply@gosuslugi.ru. Также единственный верный адрес сайта пишется как gosuslugi.ru, добавила Людмила Богатырева.
В России предпринимают шаги для устранения проблемы с фишингом. Так, в мае Минцифры планирует запустить пилотный проект, направленный на борьбу с фишинговыми сайтами, маскирующимися под официальные государственные ресурсы.
Ранее сообщалось, что мошенники стали обзванивать россиян и представляться сотрудниками жилищной инспекции, чтобы узнать количество домашних питомцев в квартире. После этого они заявляют о превышении несуществующего лимита и под угрозой изъятия питомцев пытаются вымогать деньги, передает 360.ru.