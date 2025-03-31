Строительную компанию в Хабаровске наказали на 1 млн за попытку подкупа

Основанием для наказания стал инцидент, произошедший в сентябре 2022 года. Генеральный директор «ДВ Строй» предложил представителю организации, контролирующей благоустройство по госконтракту, денежное вознаграждение. За эти деньги специалист должен был закрыть глаза на нарушения и указать в заключении, что работы выполнены без замечаний. Однако чиновник отказался от незаконного предложения и сообщил о попытке подкупа.