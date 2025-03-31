Строительную компанию в Хабаровске наказали на 1 млн за попытку подкупа

В Хабаровске коммерческую организацию ООО «ДВ Строй» привлекли к ответственности за коррупционное правонарушение, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
По постановлению прокуратуры компания оштрафована на 1 млн рублей.
Основанием для наказания стал инцидент, произошедший в сентябре 2022 года. Генеральный директор «ДВ Строй» предложил представителю организации, контролирующей благоустройство по госконтракту, денежное вознаграждение. За эти деньги специалист должен был закрыть глаза на нарушения и указать в заключении, что работы выполнены без замечаний. Однако чиновник отказался от незаконного предложения и сообщил о попытке подкупа.
Прокуратура возбудила административное дело по статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). В результате суд постановил оштрафовать «ДВ Строй» на 1 миллион рублей.
Что касается самого инициатора подкупа — уголовное дело в его отношении прекратили. Генеральный директор не дожил до суда.