Роспотребнадзор опроверг сообщения о вирусе, вызывающем кашель с кровью.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями в России не выявлены, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что в России появился неизвестный вирус, якобы вызывающий кашель с кровью и высокую температуру. Роспотребнадзор взял эту информацию под контроль.
«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — заявили в ведомстве.
В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране по группе респираторных инфекций, включая ОРВИ, грипп, COVID-19 и внебольничные пневмонии, стабильна и полностью контролируема, уровень заболеваемости снижается, уточнили в пресс-службе.
В России наблюдается стойкая тенденция к падению заболеваемости COVID-19: на прошлой неделе зарегистрировано три тысячи случаев, что на 20,2 процента меньше по сравнению с предыдущей неделей, отметили в ведомстве.
Снизилась за прошлую неделю и заболеваемость ОРВИ и гриппом — на 10,8 процента, заключили в Роспотребнадзоре.