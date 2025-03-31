Врач назвал опасные осложнения аритмии для здоровья

Необходимо немедленно вызвать скорую помощь, если появились боли в области сердца, что может свидетельствовать о возможном инфаркте, а также выраженная слабость и падение давления. Потеря подвижности в конечности, рвота, опущение уголков рта, невозможность оскалить зубы или показать язык могут указывать на инсульт.