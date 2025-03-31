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Врач назвал опасные осложнения аритмии для здоровья

Кардиолог Жито: при аритмии могут быть острые нарушения кровообращения мозга.

Источник: Комсомольская правда

Аритмия — это нарушение ритма сердца, которое может иметь разные причины и последствия. Врач-терапевт, эндокринолог и кардиолог Алексей Жито в беседе с KP.RU объяснил, какие могут быть осложнения такого состояния.

— Основными осложнениями аритмии могут быть острые нарушения мозгового кровообращения, тромботические осложнения со стороны других органов, болевой синдром, сердечная недостаточность и даже депрессивный синдром, — рассказал эксперт.

Так, разные виды аритмий, включая физиологические, могут вызвать депрессию. Это в свою очередь может привести к более серьезным проблемам с сердцем.

Необходимо немедленно вызвать скорую помощь, если появились боли в области сердца, что может свидетельствовать о возможном инфаркте, а также выраженная слабость и падение давления. Потеря подвижности в конечности, рвота, опущение уголков рта, невозможность оскалить зубы или показать язык могут указывать на инсульт.