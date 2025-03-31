Как из литовского болота пятые сутки пытаются вытащить американскую машину M88 Hercules: в трясине увязли и спасатели

В Литве пятые сутки подряд западные военные пытаются достать из болота затонувшую ремонтно-эвакуационную машину M88 Hercules армии США. Для этого на место доставили даже земснаряд, которых должен был размыть трясину, но он и сам провалился в тину и застрял. Об этом сообщает местное издание LRT.
Журналисты пояснили, что у земснаряда лопнул гидравлический шланг, который управляет одной из опорных «ног». В то время пока специалисты меняли деталь, многотонная машина ожидаемо и сама погрузилась в трясину.
Теперь у спасателей добавилось головной боли. Сейчас водолазы прикрепили два троса к затонувшей машине, и в скором времени машину начнут поднимать.
Накануне в Минобороны Литвы сообщили, что затонувшая в районе центрального полигона армии Литвы в Пабраде гусеничная M-88 Hercules контингента американской армии ушла под воду на глубину четырех метров. Эвакуационная машина покоится по двумя метрами воды и двумя метрами илистого грунта.
Ранее в Литве, в ходе совместных военных учений с США возле границы с Белоруссией, исчезли четверо американских солдат, которые отправились в болотистую местность на бронетранспортёре M88 Hercules. Сообщается, что американцы пропали в клюквенном болоте, скорее всего, из-за незнания этой территории.