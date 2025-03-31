Как из литовского болота пятые сутки пытаются вытащить американскую машину M88 Hercules: в трясине увязли и спасатели

В Литве пятые сутки подряд западные военные пытаются достать из болота затонувшую ремонтно-эвакуационную машину M88 Hercules армии США. Для этого на место доставили даже земснаряд, которых должен был размыть трясину, но он и сам провалился в тину и застрял. Об этом сообщает местное издание LRT.