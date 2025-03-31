В колонию отправили рецидивиста за кражу пожарных рукавов в Хабаровске.

В Хабаровске в исправительную колонию строгого режима отправился рецидивист за кражу пожарных рукавов. В январе этого года в полицию обратился представитель управляющей компании с заявлением о краже элементов пожарной безопасности многоквартирного дома по ул. Дзержинского в г. Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia.