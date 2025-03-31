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В колонию отправили рецидивиста за кражу пожарных рукавов в Хабаровске

Таким необычным способом мужчина решил заработать деньги.

Источник: AmurMedia

В колонию отправили рецидивиста за кражу пожарных рукавов в Хабаровске.

В Хабаровске в исправительную колонию строгого режима отправился рецидивист за кражу пожарных рукавов. В январе этого года в полицию обратился представитель управляющей компании с заявлением о краже элементов пожарной безопасности многоквартирного дома по ул. Дзержинского в г. Хабаровске, сообщает ИА AmurMedia.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования установлена причастность 36-летнего жителя краевого центра.

Оказалось, что ранее судимый мужчина таким образом решил заработать деньги на продаже пожарных рукавов, расположенных в жилом доме.

За кражу пожарных рукавов задержан 36-летний хабаровчанин.

Деньги фигурант потратил на приобретение спиртного.

Попасть в подъезд он смог вместе с жильцом, который открывал входную дверь. Там он вскрыл шкаф, откуда вытащил 4 пожарных рукава, после чего с места преступления скрылся.

Рецидивист вину признал, просил суд строго не наказывать.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, с учетом позиции государственного обвинителя Центральный районный суд г. Хабаровска признал мужчину виновным по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и приговорил его к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.