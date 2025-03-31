В Омской области назвали самые востребованные профессии

В марте в Омской области работодатели чаще всего искали продавцов-консультантов и кассиров. По данным рынка труда, для них было открыто около 900 вакансий. Также в числе востребованных оказались менеджеры по продажам (700 вакансий), водители и курьеры (по 600), а также врачи (500).
Кроме того, работодатели активно ищут поваров, пекарей, электромонтажников, разнорабочих, бухгалтеров, инженеров, сварщиков, операторов call-центра, уборщиков и медицинский персонал.
При этом на рынке ощущается нехватка специалистов в некоторых сферах. Наиболее дефицитны врачи — на одну вакансию приходится всего 0,5 резюме при норме 4. Также востребованы повара, пекари, электромонтажники, сантехники и курьеры. В то же время среди администраторов наблюдается высокая конкуренция: на одну вакансию претендуют сразу 19 человек.