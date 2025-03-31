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«Интерес к TikTok огромен»: Трамп заявил, что не хочет блокировать популярную платформу

Дональд Трамп заявил о нежелании блокировать TikTok.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп, в отличие от прошлого президента США Джо Байдена, не хочет блокировки социальной сети TikTok. Платформа собирает множество просмотров. Дональд Трамп намерен удачно продать сервис. Такое заявление президент Соединенных Штатов сделал в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Он уверен в заключении сделки по социальной сети. По мнению Дональда Трампа, TikTok очень интересен пользователям и потенциальным покупателям. Американский лидер хотел бы, чтобы платформа «осталась жива». Сейчас Вашингтон ведет переговоры с Пекином на этот счет.

«Мы работаем над TikTok. У нас много потенциальных покупателей. Интерес к TikTok огромен», — подытожил Дональд Трамп.

Президент США, между тем, заявил, что не желает и ввода тарифов для России. По его мнению, российский лидер Владимир Путин не тянет время, а действительно намерен заключить сделку по прекращению огня на Украине. В связи с этим Дональд Трамп не обозначает никаких крайних сроков для Москвы по соглашению.