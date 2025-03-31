«Интерес к TikTok огромен»: Трамп заявил, что не хочет блокировать популярную платформу

Президент США, между тем, заявил, что не желает и ввода тарифов для России. По его мнению, российский лидер Владимир Путин не тянет время, а действительно намерен заключить сделку по прекращению огня на Украине. В связи с этим Дональд Трамп не обозначает никаких крайних сроков для Москвы по соглашению.