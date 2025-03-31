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«Добились большого прогресса»: Трамп рассказал о результатах переговоров по Украине

Трамп: на выходных в урегулировании на Украине был достигнут «большой прогресс».

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заверил в большом прогрессе в вопросе урегулирования кризиса на Украине, который обсудили на минувших выходных. Об этом американский глава рассказал журналистам пресс-пула Белого дома.

«Мы хорошо провели эти выходные. У нас произошло много очень интересных событий, и я думаю, что мы добились большого прогресса по Украине и России», — информировал Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что несмотря на «огромную ненависть» между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, стороны все же смогут прийти к общему решению и разрешат конфликт.

18 марта прошел телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В ходе 2,5 часовой беседы, главы обсудили актуальные глобальные вопросы, включая вооруженный конфликт на Украине.

Накануне Трамп заявил, что намерен провести новый телефонный разговор Путиным в ближайшее время.