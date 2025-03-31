В апреле в Перми пройдет кинофестиваль FUTURE.DOC

Для тех, кто хочет не только смотреть, но и действовать, фестиваль предлагает мастер-классы и интерактивы. Можно будет понаблюдать за роботом-курьером от Win-Win, погрузиться в фильмы с помощью VR-технологий в партнерстве с Альянс Франсез и VRMUSE и даже поуправлять дроном. Кроме того, на фестивале состоится выставка детских изобретений от Регионального ресурсного центра «Гении Прикамья», игра «КвизПлиз!», а также урок коми-пермяцкого языка и другое. Все это направлено на развитие знаний и интереса к науке.