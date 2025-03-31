В апреле в Перми пройдет кинофестиваль FUTURE.DOC

В этом году фестиваль вновь соберет ученых, режиссеров и зрителей, чтобы обсудить, как новые идеи и открытия формируют будущее и какие вызовы с этим связаны. Это возможность заглянуть в будущее через призму науки и технологий, которые меняют наш мир.
В программе фестиваля — 14 документальных фильмов из России, Дании, США, Бельгии и Нидерландов. Это картины о научных открытиях и инновациях, которые покажут зрителям захватывающие и порой неожиданные перспективы. Среди фильмов, которые будут представлены в этом году, — картины, исследующие космос, крионику, робототехнику, медицину и экологию. Например, «Яблочный уксус» (12+) ставит камень в центр повседневного существования, «Сквозь темную материю» (12+) — первый документальный авторский фильм о Большом адронном коллайдере, а также «Крионика. Дневники бессмертия» (18+), который погружает в загадочный мир крионики.
Не ограничиваясь только кино, фестиваль предлагает дискуссии и лекции с учеными и экспертами. Кирилл Циберкин поделится самыми интересными событиями в изучении космоса в 2024 году, Алексей Водовозов расскажет о новых подходах в лечении рака, а Светлана Королева представит мифологию Урала в лекции об окаменелых богатырях.
Для тех, кто хочет не только смотреть, но и действовать, фестиваль предлагает мастер-классы и интерактивы. Можно будет понаблюдать за роботом-курьером от Win-Win, погрузиться в фильмы с помощью VR-технологий в партнерстве с Альянс Франсез и VRMUSE и даже поуправлять дроном. Кроме того, на фестивале состоится выставка детских изобретений от Регионального ресурсного центра «Гении Прикамья», игра «КвизПлиз!», а также урок коми-пермяцкого языка и другое. Все это направлено на развитие знаний и интереса к науке.
Наука и университеты неразделимы: свои интерактивные площадки представят ведущие вузы Перми — ПГНИУ и ПНИПУ.