МВД сообщило о мошенничестве со сбором средств для неизлечимо больных

Аферисты придумали новую схему, в рамках которой они открывают сбор средств якобы на лечение больных людей, после смерти которых почти невозможно доказать факт обмана, следует из данных МВД РФ.
«После сбора денег пациент умирает, так как был смертельно болен изначально, что делает мошенничество трудно доказуемым», — сказано в материалах ведомства, которые цитирует РИА Новости.
Оставшаяся после «лечения» сумма возвращается на счет фонда из клиники, в которой находился пациент. После этого организаторы сбора удаляются из социальных сетей, указанную часть денег они используют в личных целях.
Напомним, ранее стало известно, что в мессенджере Telegram наблюдается всплеск мошеннических рассылок с обещаниями предоставить социальные выплаты. В сообщениях, которые приходят пользователям, содержатся ссылки, при переходе по которым пользователь переходит на фишинговые ресурсы.