Омичам рассказали, что не стоит дарить коллегам и начальству

По её словам, нежелательно дарить вещи личного пользования, так как они предполагают близкий контакт и могут не соответствовать ожиданиям получателя. Особенно осторожно стоит подходить к выбору парфюма и шоколада — вкусы у всех разные, и угадать их не всегда просто.