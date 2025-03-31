Омичам рассказали, что не стоит дарить коллегам и начальству

Выбирая подарок для коллеги или руководителя, важно учитывать не только его интересы, но и общепринятые нормы этикета. Специалист в области культурологии Елена Иманакова в беседе с «МК в Чите» рассказала, какие подарки могут быть неуместными.
По её словам, нежелательно дарить вещи личного пользования, так как они предполагают близкий контакт и могут не соответствовать ожиданиям получателя. Особенно осторожно стоит подходить к выбору парфюма и шоколада — вкусы у всех разные, и угадать их не всегда просто.
Если подарок предназначен для коллеги в большом коллективе, лучше остановиться на универсальных вариантах. Специалист рекомендует обратить внимание на подарочные сертификаты, которые позволят человеку самому выбрать то, что ему действительно нужно.
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