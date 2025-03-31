В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о появившхся в России новых неизвестных вирусах

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о том, что в России медики зафиксировали новый вид вируса. Его симптомы не похожи на ковид или грипп. Отмечается, что больной мучается с высокой температурой. А когда лихорадка заканчивается, начинается сильный кашель с кровью.