В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о появившхся в России новых неизвестных вирусах

Новых вирусов или вирусов со значимыми мутациями в России не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — говорится в сообщении.
На данный момент в ведомстве ситуацию с респираторными инфекциями, в том числе ОРВИ, гриппом, COVID-19 и внебольничными пневмониями, характеризуют как стабильную и полностью контролируемую. Также сообщается о снижении уровня заболеваемости.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о том, что в России медики зафиксировали новый вид вируса. Его симптомы не похожи на ковид или грипп. Отмечается, что больной мучается с высокой температурой. А когда лихорадка заканчивается, начинается сильный кашель с кровью.
Отмечалось, что это может быть микоплазменная пневмония, вспышка которой наблюдалась в декабре прошлого года. Антибиотики не позволяют справляться с кровяным кашлем.