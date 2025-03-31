Изменение рабочего графика в Астане: появились подробности

Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден анонсировал «скорое решение» по переходу Астаны на новый график работы. Власти столицы связывают эти меры со снижением нагрузки на трафик в городе. Редакция Tengrinews.kz направила официальный запрос в акимат Астаны, чтобы узнать подробности.