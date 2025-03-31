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Изменение рабочего графика в Астане: появились подробности

В акимате Астаны рассказали подробности о переходе на новый рабочий график, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден анонсировал «скорое решение» по переходу Астаны на новый график работы. Власти столицы связывают эти меры со снижением нагрузки на трафик в городе. Редакция Tengrinews.kz направила официальный запрос в акимат Астаны, чтобы узнать подробности.

Как сообщили в управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, сегодня там проводят аналитическую работу по сбору данных.

На основе собранной информации будут разрабатываться предложения по изменению рабочего времени. Решение будет приниматься после общественного слушания.

говорится в ответе на официальный запрос редакции Tengrinews.kz

Также в акимате рассматривают другие варианты снижения транспортной нагрузки, например, внедрение одностороннего движения, выделенных полос для общественного транспорта, строительство и реконструкция дорог, внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты в области транспорта.

Ведутся работы над моделированием транспортного потока города Астаны посредством управления светофорными объектами, системой видеонаблюдения перекрестков и диспетчеризацией общественного транспорта. Решение будет приниматься по завершении анализа влияния и согласования.

добавили в управлении