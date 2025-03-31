Ги Буше рассказал, что случилось с форвардом омского «Авангарда»

Накануне, 30 марта, омский «Авангард» на домашней арене одержал третью победу в матче плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Несмотря на положительный исход встречи (2:1 ОТ), игра была омрачена неприятным инцидентом. Форвард омской команды Игорь Мартынов столкнулся с хоккеистом соперника и получил удар в голову. После произошедшего хоккеист отправился в раздевалку и больше не участвовал в матче.
Главный тренер Ги Буше на пресс-конференции после матча, опубликованной на официальном сайте «Авангарда», рассказал о состоянии белорусского хоккеиста, отметив неопределенность сроков возвращения Мартынова на лёд.
«Игорь получил удар в голову. Соперник на большой скорости врезался плечом прямо в голову, даже не контролируя шайбу! Сейчас сложно сказать что-либо о его возвращении, я просто не знаю», — поделился Буше.
Уже завтра, 1 апреля, «Авангард» проведет следующую игру на домашней «G-Drive Арене». Начало матча запланировано на 19:30. В случае победы команда продолжит борьбу за «Кубок Гагарина».
Ранее мы писали, как омский «Авангард» выиграл третий матч из трёх в плей-офф сезона 2024/2025 КХЛ.