Ги Буше рассказал, что случилось с форвардом омского «Авангарда»

Накануне, 30 марта, омский «Авангард» на домашней арене одержал третью победу в матче плей-офф с магнитогорским «Металлургом». Несмотря на положительный исход встречи (2:1 ОТ), игра была омрачена неприятным инцидентом. Форвард омской команды Игорь Мартынов столкнулся с хоккеистом соперника и получил удар в голову. После произошедшего хоккеист отправился в раздевалку и больше не участвовал в матче.