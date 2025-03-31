Боец из Тайшета Алексей Афраков погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. Бравый боец, мужественный сибиряк и защитник Отечества Алексей Афраков погиб в зоне проведения спецоперации. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Тайшета, у героя остались супруга и ребенок.
— Во время специальной военной операции ушёл на военную службу по контракту. Жители Тайшета и всего Тайшетского района искренне соболезнуют родным и близким погибшего, — поделились в администрации.
До СВО сибиряк работал электриком вахтовым методом. Военнослужащего трагически не стало 21 января 2025 года. Герою было всего 40 лет. В последний путь его проводили 29 марта в родном городе.