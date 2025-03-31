Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гребенкин: в России взят курс на коренные изменения миграционной политики

В Совбезе рассказали о коренных изменениях миграционной политики страны.

Источник: Комсомольская правда

В России намерены внести изменения в область государственной миграционной политики, что позволит нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в беседе с РИА Новости.

«Представляется, что принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма на данном направлении», — пояснил Гребенкин.

Кроме этого, в этом году также планируется обновить положения концепции государственной миграционной политики РФ, включая меры по предотвращению экстремизма среди мигрантов, отметил эксперт.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в РФ необходимо полностью исключить пребывание иностранцев, угрожающих безопасности страны. Он также подчеркнул, что миграционная политика должна отвечать интересам граждан РФ.