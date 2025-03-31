Гребенкин: в России взят курс на коренные изменения миграционной политики

В России намерены внести изменения в область государственной миграционной политики, что позволит нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма. Об этом рассказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в беседе с РИА Новости.
«Представляется, что принимаемые меры по наведению порядка в миграционной сфере позволят в значительной мере нейтрализовать угрозы проявлений экстремизма на данном направлении», — пояснил Гребенкин.
Кроме этого, в этом году также планируется обновить положения концепции государственной миграционной политики РФ, включая меры по предотвращению экстремизма среди мигрантов, отметил эксперт.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в РФ необходимо полностью исключить пребывание иностранцев, угрожающих безопасности страны. Он также подчеркнул, что миграционная политика должна отвечать интересам граждан РФ.