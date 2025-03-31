Алименты дороже любви: в Новосибирской области невесту задержали за долги

В Новосибирской области женщину, находящуюся в федеральном розыске за неуплату алиментов, задержали сразу после церемонии регистрации брака. Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов, 41-летняя жительница уклонялась от исполнения обязательств по алиментам на трёх дочерей, которые находятся в приёмных семьях.
Женщина уже была привлечена к административной ответственности и обязана отбыть обязательные работы, однако наказание не исполнила, работу не искала, алименты не выплачивала и регулярно меняла место жительства. После возбуждения уголовного дела её объявили в розыск.
"Сотрудники полиции и судебные приставы пришли на регистрацию брака разыскиваемой.
гражданки в районный ЗАГС. После регистрации сотрудники в погонах сопроводили невесту в отделение судебных приставов. На месте дознаватель службы судебных приставов допросил подозреваемую", — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
В отделении приставов был проведён допрос, в ходе которого новоиспечённая жена пообещала приступить к выплате алиментов. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта. Женщине грозит до одного года лишения свободы.