Пермский зоопарк перейдёт на летний режим работы с 1 апреля

Что касается времени работы акватеррариума, оно останется прежним — с 10:00 до 18:00. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми выбрали имя для недавно родившейся в зоопарке маленькой белой медведицы — дочки пары белых медведей Милки и Сэрику. В голосовании приняли участие более 16 тысяч человек — они выбирали один из 10 вариантов имени для медвежонка, которые ранее отобрали сотрудники зоопарка. В результате победил вариант Парма.