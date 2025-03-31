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Пермский зоопарк перейдёт на летний режим работы с 1 апреля

С увеличением светового дня животные становятся активнее.

Источник: Пермский зоопарк

Зоопарк Перми на улице Монастырской, 10, перейдёт на летний режим работы с 1 апреля, сообщили в учреждении.

Зоопарк можно будет посещать ежедневно с 09:00 до 21:00. При этом кассу учреждения будут закрывать в 20:00.

Напомним, в холодный сезон пермский зоопарк был открыт до 17:00.

«Изменение режима работы зоопарка — ежегодная сезонная практика. Она связана с тем, что световой день становится дольше, а вместе с этим увеличивается и активность животных», — пояснили сотрудники учреждения.

Что касается времени работы акватеррариума, оно останется прежним — с 10:00 до 18:00. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми выбрали имя для недавно родившейся в зоопарке маленькой белой медведицы — дочки пары белых медведей Милки и Сэрику. В голосовании приняли участие более 16 тысяч человек — они выбирали один из 10 вариантов имени для медвежонка, которые ранее отобрали сотрудники зоопарка. В результате победил вариант Парма.