Пермский зоопарк перейдёт на летний режим работы с 1 апреля

Зоопарк Перми на улице Монастырской, 10, перейдёт на летний режим работы с 1 апреля, сообщили в учреждении.
Зоопарк можно будет посещать ежедневно с 09:00 до 21:00. При этом кассу учреждения будут закрывать в 20:00.
Напомним, в холодный сезон пермский зоопарк был открыт до 17:00.
«Изменение режима работы зоопарка — ежегодная сезонная практика. Она связана с тем, что световой день становится дольше, а вместе с этим увеличивается и активность животных», — пояснили сотрудники учреждения.
Что касается времени работы акватеррариума, оно останется прежним — с 10:00 до 18:00. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в Перми выбрали имя для недавно родившейся в зоопарке маленькой белой медведицы — дочки пары белых медведей Милки и Сэрику. В голосовании приняли участие более 16 тысяч человек — они выбирали один из 10 вариантов имени для медвежонка, которые ранее отобрали сотрудники зоопарка. В результате победил вариант Парма.