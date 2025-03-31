В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о новом вирусе, вызывающем кашель с кровью

В России не выявили случаев заболевания новым неизвестным вирусом.
В России в ходе мониторинга не выявлено наличие новых вирусов, включая заболевания со значительными мутациями. Эпидемиологическая обстановка по части респираторных инфекций (ОРВИ, грипп, COVID-19) и внебольничной пневмонии в стране стабильная, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
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«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — написал Роспотребнадзор в своем telegram-канале. Также отмечается, что в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Однако при этом сохраняется активность среди распространения вирусов гриппа B и A.
Ранее в telegram-канал Shot сообщили, что в РФ появился неизвестный вирус, который якобы вызывает кашель с кровью и высокую температуру. В ответ на такое заявление заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что нужно внимательно проанализировать информацию о предполагаемом новом вирусе. Также следует провести научные исследования.