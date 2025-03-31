В Роспотребнадзоре прокомментировали сообщения о новом вирусе, вызывающем кашель с кровью

«В ходе проводимого в Российской Федерации постоянного эпидемиологического мониторинга и геномного эпиднадзора новые вирусы или вирусы со значимыми мутациями не выявлены», — написал Роспотребнадзор в своем telegram-канале. Также отмечается, что в стране наблюдается тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Однако при этом сохраняется активность среди распространения вирусов гриппа B и A.