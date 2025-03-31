Замсекретаря СБ РФ Гребенкин: спецслужбы Украины вербуют детей для диверсий

Иностранные спецслужбы, в особенности украинские, пытаются активно вербовать несовершеннолетних для совершения диверсий и террористических актов на территории России, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
«В различных субъектах Российской Федерации фиксировались десятки таких преступлений, за совершение которых были привлечены к уголовной ответственности российские граждане, многие из которых несовершеннолетние», — сказал он в интервью РИА Новости.
Гребенкин отметил, что организаторы таких схем используют социальные сети и применяют особые методы информационного воздействия на неокрепшее сознание детей. Замсекретаря уточнил, что в 2024 году в России чаще всего фиксировались поджоги административных зданий и военкоматов.
Также злоумышленники повреждали оборудование критической инфраструктуры, в том числе на железных дорогах.
Напомним, 25 марта появилась информация, что ФСБ России пресекла противоправную деятельность 16-летнего жителя Подмосковья. По данным ведомства, юноша связан с организацией, признанной в РФ террористической. Отмечается, что молодой человек сам вышел на связь с куратором террористической группы проукраинской направленности.