Замсекретаря СБ РФ Гребенкин: спецслужбы Украины вербуют детей для диверсий

Гребенкин отметил, что организаторы таких схем используют социальные сети и применяют особые методы информационного воздействия на неокрепшее сознание детей. Замсекретаря уточнил, что в 2024 году в России чаще всего фиксировались поджоги административных зданий и военкоматов.