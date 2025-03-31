Будапешт объяснил, почему не подает в суд на Украину из-за прав закарпатских венгров

Между тем, напомним, уже не первый год гражданам Украины венгерского происхождения, проживающим в Закарпатской области, стали поступать сообщения с угрозами и призывами убираться из страны. Местные журналисты предполагают, что за угрозами могут стоять украинские националисты, чтобы спровоцировать межэтническую рознь.