Будапешт объяснил, почему не подает в суд на Украину из-за прав закарпатских венгров

Власти Венгрии не видят смысла обращаться в суд из-за ущемления Киевом прав закарпатских венгров, потому что большая часть международных судов политически предвзята. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
По его словам, в этих действиях Будапешта не будет рациональности, поскольку большинство международных институтов очень предвзяты и политически мотивированны.
«И они не могут провести границу между правами национальных меньшинств и геополитикой», — отметил политик.
Ранее Сийярто отметил, что заявления лидеров Европейского союза и представителей власти Украины о том, что все проблемы венгерского меньшинства в Закарпатье уже решены, являются ложью, потому что они не приняли никаких принципиальных решений.
Между тем, напомним, уже не первый год гражданам Украины венгерского происхождения, проживающим в Закарпатской области, стали поступать сообщения с угрозами и призывами убираться из страны. Местные журналисты предполагают, что за угрозами могут стоять украинские националисты, чтобы спровоцировать межэтническую рознь.